10+ открыток к праздникам 15 апреля

15 апреля — день удивительного калейдоскопа, когда в календаре встретились уверенность в себе, мировое искусство, забота о планете и лёгкость на подъём. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем четырём праздникам, чтобы вы могли порадовать близких, отстоять своё право на творчество и помочь природе.
День лысых мужчин.
15 апреля во всём мире отмечается неофициальный, но всё более популярный праздник — День лысых мужчин. Этот день посвящён сильным и харизматичным мужчинам, которые с достоинством носят «стрижку под ноль». Считается, что праздник был учреждён в 2011 году, чтобы подчеркнуть, что лысина — это не недостаток, а стиль и признак мужественности.
В этот день принято делать комплименты лысым мужчинам, а самим обладателям гладко выбритой головы — с гордостью принимать поздравления и не обращать внимания на стереотипы.
Всемирный день искусства.
15 апреля по всему миру празднуется Всемирный день искусства, который был учреждён в 2012 году Международной ассоциацией искусства. Дата выбрана символично — в этот день в 1452 году родился великий итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи.
В этот день по всему миру проходят выставки, дни открытых дверей в музеях, мастер-классы и лекции.
День защиты от экологической опасности.
Также 15 апреля в России стартуют Общероссийские дни защиты от экологической опасности, которые продлятся вплоть до 5 июня. Эта масштабная экологическая акция берёт начало в 1993 году — тогда её инициировали различные общественные организации с поддержкой Минприроды России, а уже в 1996 году дни были официально закреплены Постановлением Правительства Российской Федерации № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности». Её девиз: «Экология — Безопасность — Жизнь». Цель праздника — привлечь внимание к экологическим проблемам, повысить экологическую культуру населения и объединить усилия государства и общественности для защиты природы.
В этот день по всей стране проходят субботники, посадки деревьев и просветительские лекции.
День путешествий налегке.
А ещё 15 апреля в России отмечается День путешествий налегке — праздник, который пропагандирует активный образ жизни и призывает изучать культурное и природное наследие родного края.
Смысл праздника — напомнить, что для хорошего отдыха не нужно далеко ехать и нагружать себя тяжёлыми рюкзаками: достаточно надеть удобную обувь и отправиться исследовать окрестности с лёгким сердцем и минимальным багажом.