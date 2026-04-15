10+ открыток к праздникам 15 апреля

Также 15 апреля в России стартуют Общероссийские дни защиты от экологической опасности, которые продлятся вплоть до 5 июня. Эта масштабная экологическая акция берёт начало в 1993 году — тогда её инициировали различные общественные организации с поддержкой Минприроды России, а уже в 1996 году дни были официально закреплены Постановлением Правительства Российской Федерации № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности». Её девиз: «Экология — Безопасность — Жизнь». Цель праздника — привлечь внимание к экологическим проблемам, повысить экологическую культуру населения и объединить усилия государства и общественности для защиты природы.