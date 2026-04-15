Соседский борщевик лезет на ваш огород? В Госдуме объяснили, как наказать соседей

Если борщевик с соседнего участка переполз через забор и захватывает вашу землю, управу на нерадивого владельца найти можно — вплоть до крупного штрафа и принудительных работ. В Госдуме разъяснили пошаговый механизм, как заставить хозяина заросшего участка уничтожить опасное растение.
«После обращения (пострадавших соседей) контролеры проведут осмотр территории, после чего собственнику заросшего участка выдадут официальное предписание с конкретным сроком на уничтожение растения. Обычно это 30 календарных дней. Если сосед проигнорирует предписание и не уничтожит борщевик, то на него будет наложен штраф от 20 000 до 50 000 рублей», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью ТАСС.
Подать жалобу можно в местную администрацию или Россельхознадзор, приложив фото и видео с привязкой к местности. Если владелец заросшего участка продолжит бездействовать даже после штрафа, контрольный орган подаст в суд. Суд может обязать собственника уничтожать борщевик в течение пяти лет с ежедневной неустойкой за каждый день неисполнения. При этом самим лезть на чужой участок с лопатой или гербицидами нельзя — это незаконно. Отдельный случай: если борщевик с заброшенного участка пополз по общей дороге СНТ, ответственность ложится на само товарищество.
Борщевик Сосновского — многолетник семейства Зонтичные высотой до 3−4 метров. Его родина — Кавказ. В середине XX века в СССР его начали массово культивировать как силосную культуру для корма скоту. Однако позже выяснилось, что он непригоден для сельского хозяйства (дает молоку горький привкус, у животных вызывает проблемы с воспроизводством), поля забросили, и он начал стремительно дичать. Сегодня растение признано опасным инвазивным сорняком: его сок под солнцем вызывает ожоги кожи до 3-й степени.
С 1 марта 2026 года в России вступил в силу Федеральный закон № 294-ФЗ от 31 июля 2025 года, который внес изменения в Земельный кодекс РФ. Теперь обязанность уничтожать борщевик распространяется на всех собственников земельных участков независимо от их категории. За невыполнение предписания для граждан предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 700 тысяч рублей. За систематическое бездействие и отказ от борьбы с борщевиком земельный участок могут изъять у собственника.