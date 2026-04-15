Огонь подошел к границам заповедника «Большехехцирский» в Хабаровском крае

В Анюйском национальном парке им. В. К. Арсеньева пожар локализован сегодня на общей площади 13,0 га. Ликвидация продолжается. В ликвидации пожара принимают участие: группа государственных инспекторов Анюйского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» в составе 8 человек, два автомобиля и снегоболотоход. Также работают 12 человек ЛПС-З КГСАУ «Нанайское специализированное лесное хозяйство» и 5 человек Троицкого авиаотделения КГСАУ «ДВ авиабаза».