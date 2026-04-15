Огонь подошел к границам заповедника «Большехехцирский» в Хабаровском крае

Сотрудники Большехехцирского заповедника в данное время контролируют ландшафтный пожар, действующий на территории района им. Лазо и подбирающийся к границам особо охраняемой природной территории, сообщает ФГБУ «Заповедное Приамурье».
«На территории национального парка “Анюйский” им. В. К. Арсеньева ландшафтный (природный) пожар был обнаружен 14 апреля 2026 в 19:30 по местному времени на общей площади 5,0 га (в том числе, лесной — 5,0 га)», — говорится в сообщении.
В Анюйском национальном парке им. В. К. Арсеньева пожар локализован сегодня на общей площади 13,0 га. Ликвидация продолжается. В ликвидации пожара принимают участие: группа государственных инспекторов Анюйского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» в составе 8 человек, два автомобиля и снегоболотоход. Также работают 12 человек ЛПС-З КГСАУ «Нанайское специализированное лесное хозяйство» и 5 человек Троицкого авиаотделения КГСАУ «ДВ авиабаза».
Как сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки, на утро 15 апреля на территории края было зарегистрировано четыре пожара. Всего с начала сезона произошло 22пожаров на общей площади 19348,5 га.