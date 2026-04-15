Омский «Авангард» проиграл ЦСКА и не завершил серию с ним в Москве

Счет встречи 1:3.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 14 апреля сыграл в Москве против ЦСКА в серии четвертьфинала Кубка Гагарина и уступил 1:3. Счет в серии стал 3:1 в его пользу.

В первом периоде армейцы забили на шестой минуте, отличился Карнаухов с передач Роя и Дроздова. Сравнять счет гости смогли, но уже только на 18-й минуте, у них забил Марсель Ибрагимов. На этом цифры на табло не изменились до перерыва.

Во втором отрезке армейцы вышли вперед снова после гола Максима Соркина, преуспевшего на добивании. Далее еще было меньшинство гостей, где они смогли не пропустить. Но сами тут не забили.

В целом за матч «Авангард» нанес бросков больше, чем ЦСКА. Но это в итоге не помогло. В третьем периоде не удалось забросить, хотя старание было огромное. Хотя равная борьба появилась только к середине периода. До того хозяева успешно играли на удержание. 3:1 же стало из-за контратаки, когда у москвичей забил Полтапов с передач Абрамова и Нестерова. Это отыграть гости уже не смогли. Хотя и очень постарались.

Далее команды сыграют в Омске 16 апреля.