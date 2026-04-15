Глава Ростова обещал взять под личный контроль борьбу с амброзией

Глава Ростова Александр Скрябин пообещал взять под контроль борьбу с амброзией. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с руководителями городских СМИ 14 апреля.
По словам мэра, раньше многие муниципальные территории не убирались, так как не были разграничены. Их нельзя было включить в контракты на покос. Сейчас правила изменили. Бесхозяйных земель в городе больше нет.
— Общая площадь покоса — 8 тысяч гектаров. В бюджете заложен 11-кратный покос за сезон. Кратность зависит от погоды, — объяснил глава.
Александр Скрябин напомнил, что в городе также проводят обработку от клещей и комаров.
— Будем контролировать. Для этого и я, и мои заместители, и главы районов открыли комментарии в соцсетях, чтобы видеть, читать и реагировать.
