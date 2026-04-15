В Красноярский край из Узбекистана привезли 135 тысяч инкубационных яиц

В Красноярский край под контролем Россельхознадзора ввезено 135 тысяч инкубационных яиц.

Источник: Комсомольская правда

13 апреля на одну из птицефабрик Красноярского края для выращивания кур привезли 135,7 тысячи инкубационных яиц из Узбекистана. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, весь товар проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а после провели влажную дезинфекцию.

— Нарушений требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза не установлено, — добавили в ведомстве.

С начала 2026 года на территорию нашего региона из Узбекистана привезли уже шесть партий инкубационного яйца — 844,9 тысячи штук.