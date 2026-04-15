В Красноярский край из Узбекистана привезли 135 тысяч инкубационных яиц

13 апреля на одну из птицефабрик Красноярского края для выращивания кур привезли 135,7 тысячи инкубационных яиц из Узбекистана. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, весь товар проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а после провели влажную дезинфекцию.