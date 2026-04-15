ГИБДД: за допуск ребенка к вождению авто владельцу грозит большой штраф

Представители Госавтоинспекции напоминают: дети не имеют нужного водительского опыта и не обладают навыками безопасного вождения автомобиля. За сам факт, когда ребенку дают «порулить», можно получить штраф, а взрослый водитель будет привлечен к административной ответственности за допуск за руль человека без прав.