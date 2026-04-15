ГИБДД: за допуск ребенка к вождению авто владельцу грозит большой штраф

Водитель, допустивший к вождению автомобиля несовершеннолетнего, нарушает закон: штраф за такие действия составляет 30 тысяч рублей. Об этом пишет портал 450media.ru.
Представители Госавтоинспекции напоминают: дети не имеют нужного водительского опыта и не обладают навыками безопасного вождения автомобиля. За сам факт, когда ребенку дают «порулить», можно получить штраф, а взрослый водитель будет привлечен к административной ответственности за допуск за руль человека без прав.
Если в результате действий несовершеннолетнего за рулем автомобиля произошло ДТП с пострадавшими, ответят родители. В таком случае можно получить уголовный срок.