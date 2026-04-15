Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГИБДД: за допуск ребенка к вождению авто владельцу грозит большой штраф

За желание дать ребенку «порулить» можно заплатить 30 тысяч рублей.

Водитель, допустивший к вождению автомобиля несовершеннолетнего, нарушает закон: штраф за такие действия составляет 30 тысяч рублей. Об этом пишет портал 450media.ru.

Представители Госавтоинспекции напоминают: дети не имеют нужного водительского опыта и не обладают навыками безопасного вождения автомобиля. За сам факт, когда ребенку дают «порулить», можно получить штраф, а взрослый водитель будет привлечен к административной ответственности за допуск за руль человека без прав.

Если в результате действий несовершеннолетнего за рулем автомобиля произошло ДТП с пострадавшими, ответят родители. В таком случае можно получить уголовный срок.