Ледоход на Амуре у села Малмыж начался почти на 11 дней раньше нормы

А неподалеку от Комсомольска-на-Амуре сейчас фиксируются подвижки льда.

Источник: Хабаровский край сегодня

Главная водная артерия Хабаровского края продолжает сбрасывать ледяные оковы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент гидрологи отмечают ледоход на реке уже на участке около села Малмыж в Нанайском районе.

— Ледоход начался на данном участке примерно на 10−11 дней раньше нормы, — рассказали гидрологи хабаровского Гидрометцентра.

Неподалеку от Комсомольска-на-Амуре сейчас фиксируются подвижки льда. Напомним, начало ледохода на Амуре у Города юности ожидается примерно в 20-ых числах апреля. А у Николаевска-на-Амуре пробуждение реки прогнозируется в первой декаде мая.

Ледоход на Амуре у Хабаровска начался 12 апреля. Сегодня вместе с проплывающими льдинами можно наблюдать еще и навалы льда местами на берегах.

Также начался ледоход и на реке Хор у села Среднехорский, а на реке Тырма в Верхнебуреинском районе отмечаются подвижки льда.