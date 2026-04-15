Главные минусы популярных электробусов озвучили нижегородцам

Несоблюдение расписания и пропуск рейсов стали основной проблемой наиболее часто используемых электробусов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ИА «В городе N».
Согласно статистике Центра развития транспортных систем, маршруты Э-9, Э-12, Э-13 и Э-14 пользуются наибольшим спросом. При этом два из них обслуживают верхнюю часть города, а два — нижнюю.
На линиях Э-14 и Э-13 пассажирам пришлось столкнуться с длительным ожиданием. Плановое время движения электробусов этих маршрутов составляет около 20 минут, однако журналист провела на остановках почти час.
На обратном пути электробус маршрута Э-14 прибыл на 10 минут раньше заявленного времени, что вызвало неудобства у пассажиров, ориентировавшихся на информацию из интернета. В результате, электробус Э-14 пропустил два рейса, а Э-13 — один.
Сбои в работе также были зафиксированы на маршруте Э-12. Информация о времени прибытия транспорта, отображаемая в мобильном приложении, отличалась от данных, представленных на «умной остановке».
Напомним, что массовый сбой в отображении транспорта подтвердили в ЦРТС Нижнего Новгорода. Проблемы с передачей данных могут быть связаны с нестабильной работой интернета в городе.
Ранее нижегородцам решили разрешить не оплачивать проезд в общественном транспорте.