В Пермском крае с 15 апреля начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон с 15 апреля установили на территории 29 муниципалитетов, среди которых Пермь и Добрянский, Краснокамский, Лысьвенский, Чусовской и другие округа. Полный список опубликован на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.