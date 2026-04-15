В Пермском крае с 15 апреля начался пожароопасный сезон

Сезон повышенной пожароопасности начался в Пермском крае, сообщает региональное управление МЧС.
Пожароопасный сезон с 15 апреля установили на территории 29 муниципалитетов, среди которых Пермь и Добрянский, Краснокамский, Лысьвенский, Чусовской и другие округа. Полный список опубликован на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В 2025 году на территории Пермского края ликвидировано 89 ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности на общей площади 79,65 Га», — рассказали в ведомстве.
МЧС России также напомнили жителям, о недопустимости сжигания сухой травы, разведения кострой в непредназначенных для этого местах и разбрасывании окурков. При обнаружении возгорания необходимо обращаться в экстренные службы.