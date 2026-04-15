В Хабаровском крае обсудили стратегию развития Дальнего Востока до 2036

В Хабаровском крае прошла стратегическая сессия по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Разработка документа ведётся по поручению Президента России Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума 2025 года. Как подчеркнули участники обсуждения, ключевой принцип работы — вовлечение жителей регионов в формирование будущего Дальнего Востока.
Дальневосточников приглашают принять участие в разработке стратегии развития округа. Срок приема предложений — до 31 мая 2026 года.
Проект стратегии подготовлен Востокгоспланом и рассмотрен на заседании совета при полномочном представителе Президента в ДФО Юрии Трутневе с участием всех регионов округа. Трутнев отметил, что документ должен не только определять цели, но и работать как практический инструмент развития территорий.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, открывая сессию, подчеркнул, что стратегия задаёт долгосрочную траекторию развития макрорегиона и должна быть не декларативной, а прикладной.
В обсуждении также участвовал директор Востокгосплана Михаил Кузнецов, который отметил, что документ формируется при участии регионов и жителей, а предыдущая стратегия уже дала заметные результаты в инвестициях, инфраструктуре и социальной сфере.
Отдельное внимание уделено инициативам регионов. Хабаровский край предложил развивать микроэлектронику, судостроение, авиастроение, промышленную кооперацию, а также межрегиональные проекты, включая развитие судоходства на Амуре и туристические направления.
По итогам сессии отмечено, что предложения региона будут доработаны и направлены для включения в итоговую стратегию. Власти подчёркивают: сегодня формирование будущего Дальнего Востока — это совместная работа государства, институтов развития и жителей регионов.
Как подчёркивают в Востокгосплане, участие граждан остаётся ключевым элементом процесса — именно через предложения дальневосточников формируется реальная повестка развития округа.