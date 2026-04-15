Президент США в очередной раз раскритиковал НАТО: что сказал Трамп

Трамп заявил, что не ждет поддержки от НАТО в будущем.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает поддержки от НАТО в будущем. Соответствующее заявление хозяин Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social. Трамп в очередной раз напомнил, что альянс не поддержал Соединенные Штаты, и выразил уверенность, что не поддержит их и впредь.

«НАТО не поддержало нас, и не поддержит нас в будущем! Президент Дональд Трамп», — говорится в сообщении американского президента.

На днях Трамп в интервью Fox News заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО, поскольку альянс не поддержал американскую операцию против Ирана. Американский лидер вновь выразил разочарование позицией союзников, подчеркнув, что ожидал большего уровня помощи.

Как писал ранее KP.RU, европейские члены НАТО надеются, что возможные санкции или иные карательные меры со стороны США из-за их позиции по конфликту на Ближнем Востоке станут для Вашингтона альтернативой полному выходу из альянса.

