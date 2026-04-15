Президент США в очередной раз раскритиковал НАТО: что сказал Трамп

«НАТО не поддержало нас, и не поддержит нас в будущем! Президент Дональд Трамп», — говорится в сообщении американского президента.
На днях Трамп в интервью Fox News заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО, поскольку альянс не поддержал американскую операцию против Ирана. Американский лидер вновь выразил разочарование позицией союзников, подчеркнув, что ожидал большего уровня помощи.
Как писал ранее KP.RU, европейские члены НАТО надеются, что возможные санкции или иные карательные меры со стороны США из-за их позиции по конфликту на Ближнем Востоке станут для Вашингтона альтернативой полному выходу из альянса.