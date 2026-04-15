Огромный парк в центре Ачинска удалось вернуть в собственность города

Три суда пришлось пройти жителям Ачинска, чтобы их любимое место отдыха, когда-то попавшее в цепкие руки местных коммерсантов, снова было объявлено муниципальной собственностью.
Об этой истории «Российская газета» уже писала три года назад в материале «Ловушки на аллеях» («РГ-Неделя» от 2.08.2023г.). Тогда в газету обратилась инициативная группа горожан с просьбой поддержать их борьбу за то, чтобы восемь гектаров запущенного леса в центре Ачинска снова сделать красивым и удобным городским пространством.
Сам парк «Железнодорожник» был образован более 80 лет назад — в июле 1942 года. И принадлежал, как следует из названия, железной дороге. Однако еще в 2010 году компания РЖД на торгах продала парк в частные руки. Как говорят ачинцы, желающие купить огромный участок почти девственной природы в центре города нашлись быстро. Несколько крупных местных предпринимателей, объединившись, вложились в объект, рассчитывая вскоре начать здесь большое строительство — застроить все многоэтажками, торговыми центрами…
Однако оказалось, что сделать этого по закону нельзя. Парк не что иное, как рекреационная зона. Иными словами, специально выделенная в городе территория, предназначенная для отдыха граждан. Строительство здесь строго запрещено. Поэтому на огромную территорию, требующую постоянного ухода, владельцы просто махнули рукой — прибыли ж с нее не получить. Вывезли качели и карусели, демонтировали лавочки и фонари… И парк стал медленно погибать.
Заботиться о территории, с которой не удалось получить «навар», собственники не спешили: не косили траву, не следили за порядком, получая штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Отдыхать там стало просто опасно. Ситуацию спасали только волонтеры во главе с местным общественником Борисом Вервейном: собирали пластиковый мусор, помечали места со сгнившими и представляющими опасность деревьями, следили, чтобы оставались закрытыми канализационные люки. Но полностью привести парк в порядок два десятка добровольцев, в основном пенсионеров, конечно же, не могли.
Тогда инициативная группа обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство встало на сторону жителей и пошло в суд, требуя вернуть парк городу. Первая инстанция поддержала прокуроров. Но апелляционный суд неожиданно отменил решение — посчитал, что истек срок давности, а владельцы вели себя добросовестно.
— Прокурора края такой поворот событий не устроил, и дело с кассационным представлением ушло в вышестоящий суд. И только там позиция ведомства и суда совпали. В своем акте суд прописал главное: запрет на приватизацию парков — безусловный, сроки давности здесь не применяются, а добросовестность покупателя — отлично, но не в этом случае… И велел пересмотреть дело заново. В итоге Красноярский краевой суд поставил финальную точку и вернул парк городу. Решение вступило в силу, за его исполнением проследит наше ведомство, — рассказала «РГ» старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова.
Теперь, после последнего судебного вердикта, уже муниципальные власти Ачинска должны решать, где искать средства, чтобы парк, всегда считавшийся «зелеными легкими» этого индустриального города, вновь задышал полной грудью.
Прямая речь.
Борис Вервейн, общественник:
— Я уже записался к мэру Ачинска на прием. Идей много. Главная: сделать парк проектом не городского, а окружного значения. Это поднимет его значимость и авторитет, да и финансировать восстановление будет легче из окружного, а не городского бюджета. Бывшие владельцы, конечно, довели место отдыха до ужасающего состояния: электрические столбы повалены, лавочки разгромлены, дорожек для прогулок практически не осталось… По-хорошему, надо бы их заставить восстанавливать все разрушенное. Но не будем о плохом. Главное — парк мы отстояли! И я предлагаю назвать его по-новому. «Железнодорожник» остался в прошлом, пусть наше новое место отдыха зовется теперь «Содружеством»! Ведь мы боролись за него все вместе.