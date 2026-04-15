Огромный парк в центре Ачинска удалось вернуть в собственность города

— Я уже записался к мэру Ачинска на прием. Идей много. Главная: сделать парк проектом не городского, а окружного значения. Это поднимет его значимость и авторитет, да и финансировать восстановление будет легче из окружного, а не городского бюджета. Бывшие владельцы, конечно, довели место отдыха до ужасающего состояния: электрические столбы повалены, лавочки разгромлены, дорожек для прогулок практически не осталось… По-хорошему, надо бы их заставить восстанавливать все разрушенное. Но не будем о плохом. Главное — парк мы отстояли! И я предлагаю назвать его по-новому. «Железнодорожник» остался в прошлом, пусть наше новое место отдыха зовется теперь «Содружеством»! Ведь мы боролись за него все вместе.