В Хабаровском крае приставы взыскали 300 тысяч с виновника ДТП

В Николаевске-на-Амуре пострадавшая в ДТП получила компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае судебные приставы взыскали с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей женщины. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

ДТП произошло в городе Николаевске-на-Амуре. Местный житель на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения пассажирка второй машины получила серьезную травму плеча и длительное время оставалась нетрудоспособной.

Суд признал гражданина виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ и обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов по Николаевскому району.

Добровольно долг выплачен не был. Судебный пристав обратил взыскание на заработную плату и иные доходы должника, а также запретил ему совершать регистрационные действия с транспортными средствами. Кроме того, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Виновника предупредили о последствиях неисполнения решения суда.

В результате принятых мер пострадавшая жительница края получила компенсацию морального вреда в полном объеме.

