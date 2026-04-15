В Хабаровском крае приставы взыскали 300 тысяч с виновника ДТП

В Хабаровском крае судебные приставы взыскали с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей женщины. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ДТП произошло в городе Николаевске-на-Амуре. Местный житель на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения пассажирка второй машины получила серьезную травму плеча и длительное время оставалась нетрудоспособной.
Суд признал гражданина виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ и обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов по Николаевскому району.
Добровольно долг выплачен не был. Судебный пристав обратил взыскание на заработную плату и иные доходы должника, а также запретил ему совершать регистрационные действия с транспортными средствами. Кроме того, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Виновника предупредили о последствиях неисполнения решения суда.
В результате принятых мер пострадавшая жительница края получила компенсацию морального вреда в полном объеме.
