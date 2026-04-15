В Красноярском крае пьяный подросток катал друзей на машине матери пока она была в больнице (видео)

В Красноярском крае на автодороге Назарово — Красная Поляна сотрудники ГАИ пресекли опасную поездку нетрезвого подростка.
Сначала 16-летний водитель ВАЗа проигнорировал требование полицейских об остановке, но после непродолжительного преследования все же прекратил движение и перелез на заднее сиденье. В автомобиле находились еще четверо пассажиров, из которых только один был совершеннолетним.
«Вся компания была доставлена в отдел полиции. Подросток, признавшийся в управлении автомобилем, пояснил, что взял ключи от машины матери без ее ведома — та в это время находилась в больнице. В присутствии приехавшей бабушки водитель прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения — было установлено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,76 мг/л», — рассказали в ГАИ.
Машину поместили на спецстоянку. В отношении водителя составили протоколы за езду в состоянии опьянения, без прав, полиса ОСАГО и регистрационных документов. Также его и одного из несовершеннолетних пассажиров привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах.
