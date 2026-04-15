Проверка комом: дачникам назвали основные правила повышения урожайности

Специалист также рекомендует ускорить прогревание грядок с помощью черного спанбонда, что позволит начать сев на две недели раньше. Холодостойкие культуры (редис, морковь) можно сажать уже в конце апреля, тогда как огурцы и кабачки — только после прогрева грунта до 14−16 градусов (после 20−25 мая). В дополнение к этим советам биологи напоминают: в период плодоношения растения лучше сознательно недокармливать, чтобы избежать накопления нитратов в плодах.