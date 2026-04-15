Проверка комом: дачникам назвали основные правила повышения урожайности

В разгар дачного сезона владельцы участков рискуют остаться без плодов из-за спешки. Депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью изданию «Лента.ру» назвал три критически важных этапа подготовки почвы, которые напрямую влияют на количество и качество будущего урожая.
«Главная весенняя ошибка — перекопка неспелой почвы. Проверьте землю: сожмите комок с глубины 10 см. Если из него потекла вода — рано, если рассыпался — можно работать. Глубоко копать там, где не надо, значит разрушать капилляры, по которым влага поднимается к корням», — предупредил парламентарий.
Помимо проверки «на ком», Чаплин советует дифференцировать подход к разным типам грунта. Тяжелую глину необходимо перекапывать с добавлением песка и перегноя, тогда как легкую почву достаточно прорыхлить плоскорезом на 5−7 см. Для весеннего питания растений оптимален перепревший компост (1−2 ведра на квадратный метр), а на кислых почвах незаменима зола. При этом с минеральными удобрениями депутат рекомендует быть осторожнее: перекорм приведет к бурной ботве без плодов.
Специалист также рекомендует ускорить прогревание грядок с помощью черного спанбонда, что позволит начать сев на две недели раньше. Холодостойкие культуры (редис, морковь) можно сажать уже в конце апреля, тогда как огурцы и кабачки — только после прогрева грунта до 14−16 градусов (после 20−25 мая). В дополнение к этим советам биологи напоминают: в период плодоношения растения лучше сознательно недокармливать, чтобы избежать накопления нитратов в плодах.