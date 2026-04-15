Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для женщин с детьми до трёх лет запретили устанавливать испытательный срок

Соответствующие изменения внесли в Трудовой кодекс РФ.

Источник: Башинформ

По данным региональной гострудинспекции, законом внесены изменения в статью 70 ТК РФ, регулирующую правила установления испытательного срока при приёме на работу. Согласно норме, которая начнёт действовать с 1 сентября 2026 года, нельзя будет назначать испытательный срок беременным женщинам и мамам с детьми до трёх лет (в действующей пока редакции — до полутора лет).

Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова, испытание при приёме на работу не устанавливается также для:

  • работников младше 18 лет;
  • сотрудников, которые прошли конкурс на замещение соответствующей должности;
  • выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование по программам, имеющим госаккредитацию, и впервые в течение одного года после получения диплома поступающим на работу по полученной специальности.

В этом списке также сменившие работодателя путём перевода из другой организации и сотрудники, с которыми заключается трудовой договор на срок до двух месяцев.