Для женщин с детьми до трёх лет запретили устанавливать испытательный срок

По данным региональной гострудинспекции, законом внесены изменения в статью 70 ТК РФ, регулирующую правила установления испытательного срока при приёме на работу. Согласно норме, которая начнёт действовать с 1 сентября 2026 года, нельзя будет назначать испытательный срок беременным женщинам и мамам с детьми до трёх лет (в действующей пока редакции — до полутора лет).