Для женщин с детьми до трёх лет запретили устанавливать испытательный срок

По данным региональной гострудинспекции, законом внесены изменения в статью 70 ТК РФ, регулирующую правила установления испытательного срока при приёме на работу. Согласно норме, которая начнёт действовать с 1 сентября 2026 года, нельзя будет назначать испытательный срок беременным женщинам и мамам с детьми до трёх лет (в действующей пока редакции — до полутора лет).
Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова, испытание при приёме на работу не устанавливается также для:
- работников младше 18 лет;
- сотрудников, которые прошли конкурс на замещение соответствующей должности;
- выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование по программам, имеющим госаккредитацию, и впервые в течение одного года после получения диплома поступающим на работу по полученной специальности.
В этом списке также сменившие работодателя путём перевода из другой организации и сотрудники, с которыми заключается трудовой договор на срок до двух месяцев.