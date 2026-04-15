В ростовском микрорайоне Суворовский начали строить модульную поликлинику

Планируется, что клиника будет обслуживать 100 тыс. жителей. Решение о её строительстве губернатор Юрий Слюсарь принял в марте 2025 года. На строительство выделили более 300 млн рублей из областного бюджета. Земля под объект уже передана поликлинике № 41. По контракту, поликлинику должны построить и ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.