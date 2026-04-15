В ростовском микрорайоне Суворовский начали строить модульную поликлинику

В ростовском микрорайоне Суворовский стартовало строительство модульной поликлиники. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Планируется, что клиника будет обслуживать 100 тыс. жителей. Решение о её строительстве губернатор Юрий Слюсарь принял в марте 2025 года. На строительство выделили более 300 млн рублей из областного бюджета. Земля под объект уже передана поликлинике № 41. По контракту, поликлинику должны построить и ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.
Модульное здание рассчитано на 250 посещений в смену. Сейчас минздрав региона закупает оборудование и подбирает персонал, рассказала заместитель губернатора Олеся Старжинская.
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.