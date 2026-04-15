Amazon договорилась о покупке спутникового оператора Globalstar

Amazon договорилась о приобретении спутниковой компании Globalstar примерно за $11,6 млрд, передает Bloomberg. Как говорится в статье, сделка направлена на расширение спутникового бизнеса компании.
Согласно заявлению компании, акционерам Globalstar предложено либо $90 наличными за акцию, либо 0,32 акции Amazon с оценкой до $90 за бумагу. Это соответствует премии почти 117% к цене акций компании на конец октября. Закрытие сделки ожидается в 2027 году.
Amazon также объявила о планах выйти в 2028-м на рынок direct-to-device (d2d), предполагающий подключение смартфонов к спутникам без использования наземных сетей.
На фоне этих новостей акции Globalstar выросли на 11% в начале торгов в Нью-Йорке, бумаги Amazon — на 3%. В то же время котировки конкурента AST SpaceMobile снизились примерно на 10%.
Сейчас на орбите находится около 200 спутников сети Leo, которые проходят ограниченные коммерческие испытания. В перспективе Amazon планирует развернуть более 7,7 тыс. аппаратов.
На рынке спутникового интернета лидируют SpaceX и AST SpaceMobile. Starlink насчитывает более 10 млн пользователей и около 10 тыс. спутников. Globalstar, в свою очередь, обеспечивает спутниковую связь для iPhone 14 и более новых устройств, включая Apple Watch Ultra 3.
О том, что Amazon ведет переговоры о приобретении Globalstar с капитализацией почти $9 млрд, писала газета Financial Times в начале апреля. В переговорах, по данным издания, участвовала компания Apple, которой принадлежит 20% Globalstar, что могло повлиять на исход соглашения.
Globalstar была основана в 1991 году. Приобретением актива помимо Amazon интересовались и другие компании. Как писал Bloomberg, в октябре 2025 года Globalstar вела предварительные переговоры о своей продаже со SpaceX и другими потенциальными покупателями.
