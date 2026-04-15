В ВВО оформляют и выдают электронные удостоверения ветерана боевых действий

В Восточном военном округе (ВВО) организована выдача электронных удостоверений ветерана боевых действий. Эта инициатива направлена на упрощение доступа к полагающимся мерам социальной поддержки для военнослужащих — участников специальной военной операции, а также ветеранов иных боевых действий и вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Электронное удостоверение, выпускаемое в виде пластиковой карты, является не заменой, а современным дополнением к бумажному документу и объединяет в себе три ключевых компонента», — говорится в сообщении.
Во-первых, это само удостоверение ветерана боевых действий, предоставляющее все необходимые федеральные и региональные льготы и гарантии. Для идентификации личности на оборотную сторону карты наносятся персональные данные владельца. Во-вторых, это банковская карта, на которую поступают денежное довольствие и все дополнительные выплаты действующим военнослужащим, мобилизованным и добровольцам. В-третьих, это социальная карта, открывающая доступ к региональным льготам, таким как бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки у партнеров программы.
Ключевым преимуществом электронного формата является возможность получать все причитающиеся выплаты — по линии Министерства обороны Российской Федерации, федеральные и региональные — в беззаявительном порядке. Это избавляет ветеранов от необходимости каждый раз собирать документы и писать заявления, делая процесс получения поддержки быстрым и простым. Электронное удостоверение является бессрочным и действует на всей территории страны.
Военнослужащие ВВО могут получить полную консультацию по вопросам оформления в своих воинских частях или в специализированных офисах, открытых при военных госпиталях и в крупных гарнизонах округа. Также возможность оформления и выдачи электронных удостоверений проводится в удаленных или труднодоступных локациях, в том числе в передовых и тыловых районах проведения СВО, для этого были созданы специальные мобильные офисы на базе автомобилей.