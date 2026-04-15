Новосибирцев предупредили о содержании радионуклидов в горохе, бобах и фасоли

Специалисты лаборатории радиологического контроля провели исследования и выяснили, в каких продуктах питания чаще всего находят радионуклиды. Эти вещества, попадая в организм с едой и водой, становятся источником внутреннего облучения.
По данным экспертов, больше всего радионуклидов накапливают бобовые культуры: горох, бобы и фасоль. Также в группе риска оказался щавель. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Управление ветеринарии Краснозерского района».
Особое внимание стоит уделять дарам леса. Грибы, ягоды и лекарственные растения часто бывают сильно загрязнены, так как основная масса радионуклидов находится в верхнем слое почвы и лесной подстилке. Среди грибов лидерами по накоплению вредных веществ стали маслята, польский гриб, свинуха, грузди и волнушки.
Фрукты и плодовые культуры обычно не содержат опасных концентраций внутри, но могут иметь поверхностное загрязнение, особенно около плодоножки. Такие овощи, как картофель, огурцы, помидоры, редис, капуста, морковь и свекла, признаны наиболее безопасными.
Что касается рыбы, то наиболее загрязненными являются хищные и придонные виды: щука, окунь, карп, сом, карась и линь. Меньше радионуклидов накапливают плотва и голавль.
Мясо и молоко сельскохозяйственных животных загрязняются через корма. Так, в говядине радионуклидов обычно больше, чем в свинине, потому что коровы едят траву, которая сильнее накапливает вредные вещества. В сале их количество незначительно. В куриных яйцах большая часть радионуклидов концентрируется в скорлупе, а меньше всего их в желтке.