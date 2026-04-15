Водителям напомнили о штрафах за отсутствие летней резины на автомобиле

Использование шипованных зимних шин в летний период запрещено — заменить их необходимо до наступления июня. Об этом напомнил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков. Штраф за отсутствие сезонной резины может достигать 500 рублей.
— В случае с фрикционными шинами законодательные акты не ограничивают их использование круглый год, однако в этом есть ряд минусов с практической стороны вопроса. А именно ухудшение управляемости и поведения автомобиля на дороге, повышенный износ зимних шин, увеличенный расход топлива, — отметил эксперт.
По его словам, такие негативные эффекты обусловлены в том числе тем, что зимние шины производятся из более мягкой и эластичной резиновой смеси по сравнению с летними. В теплое время года это приводит к ускоренному износу протектора.
Марков также отметил, что использование зимних шин летом увеличивает расход топлива: они тяжелее, а мягкий состав и большое количество ламелей создают повышенное сопротивление качению. Кроме того, ухудшается сцепление с дорогой и управляемость, а в некоторых случаях возрастает тормозной путь, что снижает уровень безопасности, передает Lenta.ru.
