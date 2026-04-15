Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителям напомнили о штрафах за отсутствие летней резины на автомобиле

Использование шипованных зимних шин в летний период запрещено — заменить их необходимо до наступления июня. Об этом напомнил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков. Штраф за отсутствие сезонной резины может достигать 500 рублей.

— В случае с фрикционными шинами законодательные акты не ограничивают их использование круглый год, однако в этом есть ряд минусов с практической стороны вопроса. А именно ухудшение управляемости и поведения автомобиля на дороге, повышенный износ зимних шин, увеличенный расход топлива, — отметил эксперт.

По его словам, такие негативные эффекты обусловлены в том числе тем, что зимние шины производятся из более мягкой и эластичной резиновой смеси по сравнению с летними. В теплое время года это приводит к ускоренному износу протектора.

Марков также отметил, что использование зимних шин летом увеличивает расход топлива: они тяжелее, а мягкий состав и большое количество ламелей создают повышенное сопротивление качению. Кроме того, ухудшается сцепление с дорогой и управляемость, а в некоторых случаях возрастает тормозной путь, что снижает уровень безопасности, передает Lenta.ru.

До этого руководитель направления аренды и ремонта складской техники ПЭК Роман Колесниченко рассказал, что перед летним сезоном автомобили требуют тщательной проверки.

Покупатели зачастую сталкиваются с вопросом правильного подбора автомобильных покрышек. Дефицит бюджета заставляет искать доступные варианты, однако качество и безопасность должны оставаться в приоритете. Эксперт Юрий Фурлетов объяснил, как выбрать качественные летние шины и сэкономить.