Ростову требуется по 5 млрд рублей в год для приведения дорог к нормативу

Глава Ростова заявил, что для приведения 70 процентов городских дорог к нормативному состоянию в ближайшие десять лет, требуется ежегодно вкладывать в ремонт по 5 млрд рублей. Такие суммы он назвал во время рабочей встречи с руководителями городских СМИ 14 апреля.