Ростову требуется по 5 млрд рублей в год для приведения дорог к нормативу

Александр Скрябин: Требуется по 5 млрд рублей в год в течение десяти лет, чтобы довести до норматива 70 процентов дорог Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова заявил, что для приведения 70 процентов городских дорог к нормативному состоянию в ближайшие десять лет, требуется ежегодно вкладывать в ремонт по 5 млрд рублей. Такие суммы он назвал во время рабочей встречи с руководителями городских СМИ 14 апреля.

По информации Александра Скрябина, в прошлом году доля дорог нормативного качества выросла с 51% до почти 53%. Вместо 36 участков по федеральной программе отремонтировали 47 за счет экономии на торгах. Еще пять дорог сделали на деньги городского бюджета.

Мэр отметил, что текущие темпы обновления недостаточны. Высокая нагрузка на улично-дорожную сеть связана со статусом Ростова как транспортного хаба. Влияет и грузовой транспорт, и изношенные коммуникации под дорогами, при ремонте которых ресурсники разрывают полотно.

— Мы совместно с ДГТУ пересмотрели категории улиц и подходы к технологиям. Это позволит увеличить срок службы покрытия, — сказал глава.

По его словам, в 2026 году власти запланировали отремонтировать 36 дорог по федеральной программе и еще семь за счет муниципального бюджета.

