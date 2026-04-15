В центре Новосибирска начали распылять «эко-раствор» против пыли

В Центральном районе Новосибирска начали бороться с весенней пылью. Дорожные службы обрабатывают проезжую часть и тротуары специальными пылеподавляющими составами.
Как сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов Infopro54, это сертифицированные биологические растворы, которые связывают пыль и грязь, не давая им подниматься в воздух. При этом составы заявлены как экологически безопасные — без вреда для людей, растений и животных.
Специалисты оценят, насколько эффективно растворы удерживают пыль в реальных условиях. Если эксперимент признают успешным, технологию масштабируют на все районы мегаполиса.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске норма пыли на дорогах превышена в 100 раз.