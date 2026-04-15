Главные новости к утру 15 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 апреля 2026.
Трамп заявил, что война с Ираном близка к завершению
Операция Вашингтона против Ирана близка к своему завершению. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Fox News американский президент Дональд Трамп. По словам лидера США, если бы он «поднял ставки» в конфликте, то у Тегерана «ушло бы 20 лет на восстановление».
В Пекине прошла встреча Си Цзиньпиня и Сергея Лаврова
Председатель Китая Си Цзиньпин обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым двухсторонние отношения. Министр сообщил, что связи Москвы и Пекина демонстрируют высокую устойчивость к потрясениям в мире в экономическом и геополитическом планах. Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что отношения двух стран приобрели особое значение.
Вице-президент США подтвердил прекращение поставок оружия Украине
США больше не будут принимать участие в поставках и закупках вооружения для Украины. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Он отметил, что США предложили странам Европы самостоятельно решать вопрос с закупкой оружия для нужд Киевского режима.
Российских специалистов эвакуировали с АЭС «Бушер» в Иране
Россия завершила многоступенчатую операцию по экстренной эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер». Сейчас в Иране функционирует только один блок АЭС в Бушере, работу еще двух блоков пришлось приостановить из-за боевых действий.
Санкции США против российской нефти возобновились
Американские санкции против загруженной на танкеры российской нефти, приостановленные в марте, возобновились. Об этом сообщает Politico. Издание отмечает, что данный шаг «удовлетворит сторонников Украины», но добавляет, что «у России по-прежнему есть множество способов обойти ограничения».