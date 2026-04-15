Главные новости к утру 15 апреля 2026 года

Операция Вашингтона против Ирана близка к своему завершению. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Fox News американский президент Дональд Трамп. По словам лидера США, если бы он «поднял ставки» в конфликте, то у Тегерана «ушло бы 20 лет на восстановление».