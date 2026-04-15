Shot: Алла Пугачева накопила коммунальные долги за квартиру рядом с Кремлем

Певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за квартиру, которая находится рядом с Кремлем. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает Shot.
По данным источника, у артистки в России осталась пятикомнатная квартира площадью свыше 300 квадратных метров с видом на храм Христа Спасителя. Жилье расположено в премиальном комплексе в Филипповском переулке.
Сейчас певица проживает на Кипре и, как сообщается, в последнее время не оплачивает коммунальные услуги. Общая задолженность составляет почти 100 тысяч рублей: около 83 тысяч — за ЖКХ и отопление, остальная сумма — взносы на капитальный ремонт.
Эту недвижимость Пугачева приобрела в 2004 году, и на сегодняшний день ее стоимость оценивается в более чем 500 миллионов рублей. Кроме того, ей принадлежат два машино-места в том же доме общей площадью свыше 27 квадратных метров, передает Telegram-канал.
До этого певца Филиппа Киркорова обвинили в неуплате долга более чем на 500 тысяч рублей за «коммуналку». Директор артиста предоставил справку об отсутствии задолженности, но скандал не утихает. На неуплате ЖКХ попадались многие знаменитости, в том числе певица Лолита Милявская, рэпер Тимати, фигуристка Татьяна Навка и другие. «Вечерняя Москва» рассказала об этих звездных должниках.