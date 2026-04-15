В красноярском аэропорту прошла акция «Мой донорский полет»

14 апреля в международном аэропорту Красноярск прошла необычная донорская акция, направленная на расширение числа доноров костного мозга.
Организаторы акции, представители Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, объяснили, что каждый новый человек в базе данных доноров костного мозга — это чей-то шанс вернуться домой и просто жить. Они добавили, что найти «генетического близнеца» для больных очень сложно, поэтому расширение федерального регистра — надежда на спасение тысяч жизней.
В стерильной зоне внутренних вылетов развернули медицинскую стойку. Желающие могли получить консультацию врачей, заполнить анкету и сдать четыре миллилитра крови для генетического типирования. Эта процедура безопасна для здоровья и не требует специальной подготовки, даже перед полетом. Решение вступить в регистр не обязывает к немедленной процедуре: с донором свяжутся, когда найдется подходящий пациент.
В итоге в регистр вступили 32 человека: 19 пассажиров, ждавших свои рейсы, а также 13 сотрудников аэропорта. Среди участников оказались регбист, который летел на сборы и очень удивился такой возможности, а также представитель федерации скейтбординга, назвавший инициативу врачей крутой. Сотрудница аэропорта призналась, что давно хотела стать донором и совсем не боялась.