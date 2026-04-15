В красноярском аэропорту прошла акция «Мой донорский полет»

В итоге в регистр вступили 32 человека: 19 пассажиров, ждавших свои рейсы, а также 13 сотрудников аэропорта. Среди участников оказались регбист, который летел на сборы и очень удивился такой возможности, а также представитель федерации скейтбординга, назвавший инициативу врачей крутой. Сотрудница аэропорта призналась, что давно хотела стать донором и совсем не боялась.