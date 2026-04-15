Красноярский магазин продавал просроченные продукты под видом уценёнки

Роспотребнадзор оштрафовал его на 360 тысяч рублей.

В Управление Роспотребнадзора поступила жалоба от покупателей магазина «Хороший» (торговая сеть «Командор») на улице Шевченко в Красноярске.

Как рассказали в ведомстве, горожан возмутила тележка с надписью «Уценка 50%», в которой лежали товары с истекшим сроком годности. Когда посетители указали на это продавцам, те ответили, что продукцию можно купить… для собак.

При этом в «собачьем» ассортименте оказались десерты, конфеты, йогурты, хлеб, свежая зелень и овощи. Кроме того, на обычных прилавках нашли яблоки, груши, виноград и перец с явными признаками гнили.

За продажу продукции, не соответствующей органолептическим показателям, торговую сеть оштрафовали на 10 тысяч рублей. А за реализацию товаров с истекшим сроком годности Арбитражный суд назначил штраф в 350 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.

Ранее мы сообщали, что организатора школьного питания в Красноярске оштрафовали на 1 млн рублей.