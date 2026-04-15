Генконсульство: РФ завершила эвакуацию российских специалистов с АЭС «Бушер»

Российские специалисты эвакуированы с АЭС «Бушер» в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Россия завершила эвакуацию российских специалистов, которые работали на строительстве иранской АЭС «Бушер». Об этом РИА Новости сообщил генконсул в Исфахане Андрей Жильцов.

«Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС “Бушер”, — отметил дипломат.

Ранее МИД России выступил с заявлением по поводу ударов по строящейся АЭС в Иране. Дипломаты отметили, что США и Израиль должны осознать, что попадание по иранской АЭС «Бушер» неминуемо приведет к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи добавил, что последствия в виде радиоактивного загрязнения из-за атак США и Израиля на АЭС «Бушер» уничтожат жизнь в странах Персидского залива.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше