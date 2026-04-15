Генконсульство: РФ завершила эвакуацию российских специалистов с АЭС «Бушер»

Россия завершила эвакуацию российских специалистов, которые работали на строительстве иранской АЭС «Бушер». Об этом РИА Новости сообщил генконсул в Исфахане Андрей Жильцов.
«Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС “Бушер”, — отметил дипломат.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи добавил, что последствия в виде радиоактивного загрязнения из-за атак США и Израиля на АЭС «Бушер» уничтожат жизнь в странах Персидского залива.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше