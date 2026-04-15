Штраф до 1,5 млн: почему УК в Волгограде нельзя вывешивать долги

Управляющие компании Волгограда часто вывешивают в подъездах списки должников по оплате ЖКХ. Но далеко не все из них соблюдают закон о персональных данных. За нарушение правил грозят серьезные штрафы — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 1,5 миллиона рублей.
По закону УК вправе публиковать только три вещи: номер квартиры, лицевой счет и сумму задолженности. Это считается информацией о жилом помещении, а не о конкретном человеке. Все остальное — персональные данные, размещение которых без согласия жильца запрещено.
Под строгим запретом — фамилия, имя, отчество или даже инициалы. Нельзя указывать адрес проживания, дату и место рождения, место работы, должность, паспортные данные, СНИЛС, данные военного билета и любые другие сведения о должнике. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».
Если личные данные все же оказались в открытом доступе, алгоритм действий прост. Сначала нужно обратиться в саму управляющую компанию с требованием удалить информацию. Если реакция не последует — подать жалобу в Роскомнадзор. Также можно обратиться в Генеральную прокуратуру.
Волгоградцам, которые заметили свои полные данные на доске объявлений, стоит знать свои права. УК не имеет права позорить должников, раскрывая их личность. Достаточно указать номер квартиры и сумму долга.
Остальное — нарушение закона, за которое компания может поплатиться крупным штрафом.
