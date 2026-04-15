Сквер Городов-побратимов закрыли на реконструкцию до конца лета во Владивостоке

Подрядчик «Владстрой» приступил к завозу материалов и установке ограждения.

Источник: PrimaMedia.ru

Работы по благоустройству сквера Городов-побратимов стартовали во Владивостоке. Подрядная организация приступила к завозу строительных материалов и монтажу ограждения в районе Пограничной, 6. Завершить реконструкцию планируют до конца августа, сообщила пресс-служба администрации города.

«Новый облик в этом году обретёт одно из значимых мест отдыха жителей и гостей Владивостока. В сквере расположены объекты, имеющие историческую ценность, что делает его еще более значимым для краевой столицы и привлекательным для туристов. Эти нюансы учитывались при разработке проекта реконструкции», — говорится в сообщении.

Компании «Владстрой» предстоит обустроить удобные пешеходные дорожки, установить скамейки, смонтировать систему освещения и высадить новые зелёные насаждения.

Напомним, что жителям Владивостока предлагают выбрать три территории, где будет выполнено благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Перечень, который представят на онлайн-голосовании с 21 апреля, уже сформирован. По информации управления городской среды, в список попали 15 территорий.