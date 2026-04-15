Мойку дорог в Красноярске отложили из-за погоды

Красноярские коммунальные службы перенесли старт летнего дорожного сезона из-за холодов.
Напомним, официально с 15 апреля техника должна быть готова к летнему обслуживанию улично-дорожной сети, а также начаться мойка дорог. «Но в этом году весна не торопится. Дорожная служба готова, а вот погода — нет. Запуск сезона откладывается, пока температура воздуха не установится на стабильно плюсовых значениях. А пока продолжаем работать в обычном режиме и выполнять текущие задачи», — рассказали в «САТП».
Отметим, помимо обычной уборки города в этом сезоне также проведут отдельный комплекс работ для снижения уровня пыли на улицах. Он включает в себя полив, мойку и вакуумную уборку. Выполнять это будут в основном в сухую и жаркую погоду по отдельному контакту, его начальная цена — 116,8 млн рублей. Сейчас идет поиск подрядчика.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.