Штраф до 500 тысяч рублей за сообщение — что нельзя писать в домовом чате

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Разглашение персональных данных соседей в общедомовом чате может повлечь за собой административный штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до полумиллиона. Об этом сообщил директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.

Источник: РИА "Новости"

«Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта — это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа», — рассказал он РИА Новости.

По словам эксперта, гражданам, разместившим данные без согласия соседа, грозит административный штраф — до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

При этом повторное нарушение может обернуться более строгими санкциями. В этом случае, размер штрафа увеличивается для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей, добавил собеседник агентства.

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше