Штраф до 500 тысяч рублей за сообщение — что нельзя писать в домовом чате

«Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта — это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа», — рассказал он РИА Новости.
При этом повторное нарушение может обернуться более строгими санкциями. В этом случае, размер штрафа увеличивается для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей, добавил собеседник агентства.
Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян.