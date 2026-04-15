Красноярцам рассказали, кого могут не пустить в общественный транспорт

В Красноярске разъяснили правила допуска пассажиров в общественный транспорт. Как сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства и транспорта Светлана Трушкова, в ряде случаев кондуктор вправе отказать в поездке или потребовать покинуть салон. Речь идет о ситуациях, когда пассажир представляет угрозу или нарушает общественный порядок. По словам представителя ведомства, в автобус могут не пустить людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также тех, кто ведет себя агрессивно, мешает водителю, кондуктору или другим пассажирам. Основанием для высадки пассажира также может стать отказ оплатить проезд или провоз багажа. Отдельно отмечается, что распитие алкоголя в общественных местах запрещено. Даже если пассажир оплатил проезд, но употребляет спиртное или ведет себя шумно, это может считаться нарушением. В таких случаях, как пояснила пресс-секретарь ведомства, возможно привлечение полиции. Если в транспорте возникает конфликтная ситуация и кондуктор не принимает мер, пассажирам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы. При этом экипаж транспорта может вызвать полицию, но не обязан это делать. Жалобу на подобные случаи можно подать через различные каналы: портал «Госуслуги», платформы обратной связи, колл-центр 122 или иные формы приема обращений.