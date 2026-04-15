В Назарово задержали нетрезвого подростка за рулем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Назарово сотрудники ДПС пресекли опасную поездку 16-летнего подростка, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения.
Ночью на автодороге Назарово — Красная Поляна инспекторы заметили автомобиль ВАЗ. Водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение, однако после непродолжительного преследования остановился.
За рулем находился подросток, который после остановки пересел на заднее сиденье. В машине также были еще четверо пассажиров, из них только один совершеннолетний.
Всех участников доставили в отдел полиции. Подросток признался, что взял автомобиль матери без ее ведома — в это время она находилась в больнице.
Полицейские заподозрили, что водитель пьян. Освидетельствование, проведенное в присутствии бабушки и сотрудника ПДН, подтвердило это: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,76 мг/л.
Автомобиль помещен на спецстоянку. Материалы в отношении подростка направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, где их рассмотрят вместе с законными представителями.
Кроме того, инспектор ПДН даст правовую оценку действиям одного из несовершеннолетних пассажиров, который также находился в состоянии опьянения, сообщили в краевом МВД.