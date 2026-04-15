В Томской области осудили подростка на 6,5 лет за попытку теракта по указу СБУ

Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор подростку из Томской области. Он осужден за попытку организации теракта на железной дороге по указу спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
В январе 2025 года юноша вышел на связь с СБУ и согласился устроить диверсию на путях, используемых для перевозки химических и взрывопожароопасных грузов. Все это он собирался провернуть за денежное вознаграждение. Следствие установило, что подросток снял накладки с рельсов с целью спровоцировать сход поездов. Однако это вовремя заметили о починили.
«Суд с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних назначил П. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — сообщили в пресс-службе суда.
В итоге фигуранта признали виновным сразу по трем статьям. Ему назначили наказание по ст. 275 (госизмена), по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Ранее аналогичная ситуация произошла в Калининградской области. Там местного жителя приговорили к 21 году тюремного срока за госизмену и подготовку теракта по заданию украинских сил.