Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловскую область привезут сезонные фрукты и овощи из Китая

Свердловское оптовое предприятие подписало с Китаем контракт на поставку овощей и фруктов.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В магазинах Свердловской области появятся сезонные фрукты и овощи, которые привезут прямиком из Китая. Контракт на поставку с крупнейшим китайским предприятием уже заключила одна из региональных оптовых компании.

— Договор предусматривает регулярные поставки сезонных культур в соответствии с календарем созревания. В перечне согласованной продукции — более 20 видов овощей и фруктов, включая манго, драгонфрукт, цитрусовые, — рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Переговоры о заключении контракта велись на протяжении двух месяцев. В итоге удалось заключить сделку. Отмечается, что в дальнейшем свердловские власти планируют совместные с Китаем проекты в сфере логистики и строительства складов.