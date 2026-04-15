В Свердловскую область привезут сезонные фрукты и овощи из Китая

В магазинах Свердловской области появятся сезонные фрукты и овощи, которые привезут прямиком из Китая. Контракт на поставку с крупнейшим китайским предприятием уже заключила одна из региональных оптовых компании.
— Договор предусматривает регулярные поставки сезонных культур в соответствии с календарем созревания. В перечне согласованной продукции — более 20 видов овощей и фруктов, включая манго, драгонфрукт, цитрусовые, — рассказали в Департаменте информационной политики региона.
Переговоры о заключении контракта велись на протяжении двух месяцев. В итоге удалось заключить сделку. Отмечается, что в дальнейшем свердловские власти планируют совместные с Китаем проекты в сфере логистики и строительства складов.