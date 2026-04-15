КрасКом усилил контроль качества воды в Енисее на фоне подъема уровня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на фоне роста уровня воды в Енисее «КрасКом» перевел лабораторию водозабора «Гремячий лог» на круглосуточный режим работы.

Контроль усилили по показателям цветности и мутности.

За последние сутки уровень воды в реке поднялся на 20 см и достиг 224 см в районе водомерного поста острова Отдыха при критической отметке 390 см.

С учетом гидрологической обстановки отбор проб речной воды на мутность проводится ежечасно — вместо двух раз в сутки в обычном режиме. Это необходимо для оперативной корректировки работы фильтровальных станций.

Генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров сообщил, что ситуация с уровнем воды в городе оставалась стабильной в течение зимы и первой половины весны, а все необходимые меры для обеспечения качества питьевой воды приняты.

По данным лабораторных исследований на 15 апреля, мутность воды в районе руслового водозабора «Гремячий лог» составляет 2,09 ЕМФ при нормативе 34. Показатели цветности и другие параметры также соответствуют санитарным требованиям.

На остальных водозаборах Красноярска, расположенных на островах Енисея, используется подрусловая вода с глубины 20−25 метров. Ее качество не зависит от паводковой ситуации.