В Хабаровске досрочно восстановили подачу горячей воды после аварии

В Хабаровске специалисты завершили ремонтные работы на тепломагистрали ТМ-32 и восстановили подачу горячего водоснабжения раньше запланированного срока. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации пресс-службы администрации города, магистраль уже заполняется теплоносителем. Руководителям профильных ведомств и управляющих компаний поручено контролировать подключение социальных объектов и многоквартирных домов к системе горячего водоснабжения.
Отмечено, что работы на участке тепломагистрали выполнены оперативно и в слаженном взаимодействии специалистов энергетической компании. Восстановление подачи ресурса произошло ранее установленного нормативами времени.
