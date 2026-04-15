Какие штрафы грозят новосибирцам за шашлыки в 2026 году?

Рассказываем о суммах.

Источник: Freepik

В Новосибирской области и других регионах России ужесточили контроль за соблюдением противопожарных правил при приготовлении шашлыков. Как сообщает ТАСС, за нарушение требований на дачном участке можно получить штраф до 15 тысяч рублей, а если правила проигнорировали в лесу — сумма вырастает до 30 тысяч рублей.

В период особого противопожарного режима размеры штрафов могут быть увеличены. А если из-за несоблюдения правил будет нанесён ущерб имуществу либо произойдёт трагедия с человеческими жертвами, нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

Чтобы избежать неприятностей, важно придерживаться простых правил: открытый огонь разрешается разводить только в мангалах или жаровнях, которые должны располагаться не ближе пяти метров от любых построек. Кроме того, рядом обязательно нужно иметь средства для тушения — огнетушитель, воду или песок.