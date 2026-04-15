Новые лифты с зеркалами и системой безопасности появятся в домах Красноярского края

«При капремонте в многоквартирных домах обновляют крыши, инженерные системы водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, системы электроснабжения, ремонтируют подвалы, фасады, меняют лифтовое и газовое оборудование», — сообщается на сайте правительства региона.
Новые лифты получили светодиодное освещение с долгим сроком службы, зеркала, металлические поручни и встроенную систему безопасности. В этом году их установят в домах Красноярска, Норильска, Лесосибирска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и Кодинска.
При замене газового оборудования полностью обновляют трубы, запорную арматуру и шланги к плитам. В каждую квартиру монтируют датчик контроля загазованности — при утечке он автоматически перекрывает подачу газа. В 2026 году такие работы проведут в многоквартирных домах Красноярска и Зеленогорска.
Всего в этом году капитальный ремонт затронет более 700 многоквартирных домов края. С момента запуска программы в 2014 году газовое оборудование уже заменили в 774 домах, а лифтов установили 4564 штуки.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Красноярске подходит к концу капремонт в двух образовательных учреждениях — школе № 94 и одном из корпусов гимназии № 13 «Академ».
