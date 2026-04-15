Стало известно, как собирается отметить своё 77-летие Алла Пугачёва

Праздничное мероприятие организуют в одном из ресторанов Лимасола. Заведение полностью закроют для посторонних посетителей, чтобы никто не мешал имениннице и её близким. Торжество запланировано на 15 апреля. Средний чек в выбранном ресторане, уточнил источник, составляет 200−250 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что у Аллы Пугачёвой образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг за квартиру в центре Москвы. Речь идёт о пятикомнатной квартире площадью более 300 квадратных метров в жилом комплексе в Филипповском переулке рядом с Кремлём. Из окон апартаментов открывается вид на храм Христа Спасителя. Эта квартира стоит полмиллиарда рублей.
