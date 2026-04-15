Житель Макеевки получил 8 лет тюрьмы за призывы к бомбардировке Донбасса

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Макеевки (ДНР) за призывы к бомбардировке Донбасса, а также нанесению авиаударов по другим населенным пунктам РФ. Об этом сообщает канал суда в МАХ.
Как говорится в сообщении суда, 27 июня 2022 года подсудимый, находясь в Макеевке, под новостью о причастности Вооруженных сил РФ к нанесению ракетных ударов по Украине разместил комментарий с призывом к бомбардировке Донбасса.
30 июня 2022 г. и 5 марта 2023 г. мужчина разместил еще два противозаконных комментария, на этот раз — с призывом к насилию в отношении граждан РФ. 17 октября 2022 г. подсудимый под новостью об обстреле г. Киева призвал к бомбардировке Донбасса. 10 мая 2023 г. и 17 октября 2024 г. он разместил комментарий с одобрением обстрелов и авиаударов по населенным пунктам РФ.
«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.