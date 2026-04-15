Минпромторг: Хворост и маковник в России будут печь по новым ГОСТам

Кондитерские изделия хворост и маковник включены в рекомендации по приготовлению, содержащиеся в проекте первого ГОСТа русской кухни. Соответствующий документ в среду, 15 апреля, опубликовал Минпромторг.
Так, тесто для хвороста готовят из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. В качестве дополнительных ингредиентов могут использоваться яйца, молоко или сметана, сливочное масло, а также крепкие алкогольные напитки — ром, водка или коньяк.
Готовое тесто раскатывают и нарезают на полоски или фигурные заготовки, после чего обжаривают во фритюре до хрустящего состояния. Перед подачей изделие посыпают сахарной пудрой.
Что касается маковника, то его определяют как кондитерское изделие из макового семени, уваренного с медом и сформированного в виде небольших лепешек или пластинок. При этом допускается замена меда на медово-сахарный сироп, передает РИА Новости.
