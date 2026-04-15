Как на комнатные растения влияет полив водой из-под крана

Жесткая вода из‑под крана губит комнатные растения и замедляет их рост. Биотехнолог предупредила об опасности остаточного хлора для корней цветов. Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева из РТУ МИРЭА объяснила, что качество водопроводной воды напрямую сказывается на здоровье комнатных растений.
В большинстве российских регионов вода из крана жесткая. В ней много солей кальция и магния. При регулярном поливе они накапливаются в почве, сдвигая кислотность в щелочную сторону. В результате железо и марганец переходят в формы, которые цветы не могут усвоить. Листья начинают желтеть между жилками, рост замедляется, даже если хозяева регулярно вносят удобрения.
Кроме того, свежая вода из‑под крана содержит остаточный хлор — окислитель, который используется для обеззараживания. Он повреждает корневую ткань и угнетает полезную почвенную микрофлору. Разовый полив вреда не принесет, но при постоянном контакте корневая система испытывает повышенную нагрузку, а микроорганизмы хуже перерабатывают органику.
Лучший вариант для большинства домашних цветов — вода комнатной температуры, которая отстоялась в открытой емкости не менее 12−24 часов. За это время хлор частично испаряется, температура выравнивается, и полив не вызывает стресса.
Если вода очень жесткая и на поверхности грунта быстро появляется белый налет, эксперт советует использовать фильтр или смешивать водопроводную воду с фильтрованной. Кипячение осаждает часть солей, но проблему не решает.
Эффективнее фильтрация или периодическое промывание грунта большим объемом мягкой воды. Особенно чувствительны к жесткости орхидеи, азалии и папоротники. У них тонкие корни, остро реагирующие на изменение кислотности, передает «Лента».