Как на комнатные растения влияет полив водой из-под крана

В большинстве российских регионов вода из крана жесткая. В ней много солей кальция и магния. При регулярном поливе они накапливаются в почве, сдвигая кислотность в щелочную сторону. В результате железо и марганец переходят в формы, которые цветы не могут усвоить. Листья начинают желтеть между жилками, рост замедляется, даже если хозяева регулярно вносят удобрения.