В Красноярске стартовал юбилейный чемпионат «Абилимпикс»

В Красноярске стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с особыми потребностями «Абилимпикс». В этом году соревнования проходят в 10-й раз, а участие принимают более 1300 человек, в том числе школьники, студенты колледжей, участники Фестиваля возможностей для людей с тяжелыми нарушениями здоровья, опытные специалисты, а также ветераны СВО.
Так, ветеран СВО Вадим Ильин участвует в чемпионате уже второй год подряд и представляет Центр протезирования и Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. После ранения мужчина переквалифицировался от протезиста до инструктора ЛФК.
«Сейчас много парней возвращается с тяжелыми ранениями, поэтому я делюсь собственным опытом и наработками, стараюсь помочь в реабилитации. Хочу показать свои знания и получить новые от других специалистов, расширить кругозор», — рассказал Вадим Ильин.
Отметим, участники проявляют себя в более чем 90 компетенциях — от столярного дела и кондитерского искусства до психологии, системного администрирования и даже управления беспилотниками. Основную часть жюри представляют специалисты, работающие на крупных региональных предприятиях.
«Десять лет — это серьезный срок. За это время наше краевое движение “Абилимпикс” выросло из смелой идеи в большую, дружную семью единомышленников. И сегодня, оглядываясь назад, можно с гордостью сказать: Красноярский край уверенно держится в пятерке сильнейших регионов России», — отметил председатель Заксобрания Алексей Додатко.
Также спикер добавил, что краевой парламент последовательно реализует меры поддержки участников СВО и людей с инвалидностью — например, уже на этой неделе будет рассмотрен законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий.
Чемпионат будет проходить до 17 апреля. У победителей появится возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях края, а лучшие из лучших представят регион на национальном этапе «Абилимпикс».