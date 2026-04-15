Беларусь вошла в топ-100 стран по скорости интернета

Самая быстрая скорость интернета на данный момент — в Сингапуре (420,9 мегабит в секунду), ОАЭ (398,4) и Гонконге (350,9 мегабит в секунду). Кроме того, в лидирующем рейтинге по скорости скачивания идут интернет во Франции (350,4 мегабит в секунду), Исландии (347,2), Чили (337,4), Макао (317,9), США (308,1), Вьетнаме (288,8) и Дании (288,0 мегабит в секунду). Самый медленный интернет на данный момент в таких странах, как Афганистан (4,85 мегабит в секунду), Сирия (4,22) и Куба (3,86 мегабит в секунду).