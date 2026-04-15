Новый вертолёт Ми-8 поступил в авиапарк в Эвенкии

Новая машина Ми-8 МТВ-1 пополнила парк авиакомпании «КрасАвиа» и уже прибыла в посёлок Тура — основную базу в Эвенкийском округе. Вертолёт будет доставлять пассажиров, медикаменты, продукты и почту в труднодоступные посёлки.
Как рассказали в правительстве Красноярского края, это уже восьмой борт из десяти, запланированных к поставке в рамках краевой программы реновации вертолётного парка, действующей с 2021 года. Ещё два вертолёта поступят до конца 2027 года.
Машину окрасили в фирменные цвета «КрасАвиа». В ближайшее время на неё установят дополнительные наружные топливные баки — это конструктивная особенность модели Ми-8 МТВ-1, которая увеличивает дальность полётов без потери места в салоне.
Модель создана на базе Ми-8Т, но является более мощной. Вертолёт способен перевозить до 22 пассажиров или до 4000 килограммов груза в кабине или на внешней подвеске. Новые вертолёты производят на Казанском вертолётном заводе (холдинг «Вертолёты России»).
