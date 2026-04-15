«Библионочь-2026» в Хабаровске научит дружить как Узала и Арсеньев

«Библионочь-2026» (6+) развернется в Хабаровске с особым размахом. Шоу-программу подготовили главные профильные площадки города. На них презентуют этнокультурный потенциал региона с помощью танцев, мастер-классов, открытых чтений и театральных постановок. Чем запомнится уже 15-я по счету акция — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Начало положит программа для юной аудитории. Общаться с детьми на взрослые темы будут в библиотеке имени Наволочкина уже в пятничный полдень, 17 апреля. Центральную тему акции в 2026 году — празднование Года единства народов, объявленного президентом Владимиром Путиным, — поддержат и в Гайдаровской библиотеке. Вечернее шоу запустят сразу в трех филиалах учреждения.
Самой массовой площадкой города по традиции станет Дальневосточная государственная научная библиотека. Здесь мероприятие под девизом «Единство народов — сила России» состоится в субботу и продлится с 19:00 до 23:00. Чем «Библионочь-2026» может приглянуться детям и взрослым, рассмотрим подробнее.
«Библионочь-2026» в Хабаровске для детей.
Некоторые элементы подготовленных библиотеками программ особенно приглянутся юной аудитории. Например, ХКДБ имени Наволочкина предлагает нарисовать любимых персонажей сказок. Но делать это ребята будут не привычными карандашами, мелками или красками, а в технике песочной анимации. Эта же площадка предлагает смастерить мезенскую лошадку и одевать кукол в национальные костюмы.
Проводником по храму знаний станет веселый коробейник, а гвоздем библиотечного полдника — волшебный спектакль по мотивам народных сказок от Хабаровского краевого театра кукол.
Познать международную дружбу с помощью книг помогут на мероприятии «Ночь единства: Книга объединяет народы России» (6+) в библиотеке имени Гайдара. Детям в доступном формате расскажут о традициях различных этносов, предложат к прочтению увлекательные книги и энциклопедии, раскрывающие менталитет и обычаи народов. Если верить убеждению, что причиной предрассудков и конфликтов в первую очередь становится незнание, то можно сказать, что подобное мероприятие — очередной шаг на пути ко взаимопониманию в обществе.
В еще более доступном формате раскрыть культуру народов решили в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Здесь устроят показ мультфильмов о проживающих на территории страны этносах. В программу этой площадки также вошли кукольный спектакль «Тэлунгэ: волшебные сказки» (6+) и настольная игра «Этнозагадки» (6+).
Особенно поколению «альфа» может приглянуться идея совмещения литературного наследия и современных технологий. Искусственный интеллект позволит каждому посетителю интерактива почувствовать себя героем сказок Дмитрия Нагишкина и узнать, удастся ли быть таким же изобретательным и находчивым, как оригинальные персонажи.
Язык взаимопонимания для взрослых.
Четкого разделения на детские и взрослые элементы в программе «Библионочи-2026» в Хабаровске, конечно же, нет. Наверняка «Литературным двойником» в научной библиотеке захотят побыть и совершеннолетние. Скучать не придется ни тем, ни другим. Тем более что «серьезные» занятия каждая из площадок также приготовила.
Отметим встречу с писателем Еленой Неменко и заслуженным художником Хабаровского края Андреем Теном в библиотеке имени Наволочкина. Известные в арт-среде личности помогут погрузиться в атмосферу удэгейских сказок и ответят на вопросы публики, напрямую не касающиеся темы. Например, о том, как в современном мире устроен процесс написания и выпуска в печать книги или что выступает вдохновением для создания по-настоящему атмосферных рисунков.
В одном из залов ДВГНБ гостям предложат насладиться кинокартинами Альберта Самойлова и студии экспедиционного видео «СЭВЭН». В процессе — проанализировать, как история и видеоряд позволяют продемонстрировать идентичность Дальнего Востока даже людям на других концах планеты и находить общие ценности и взаимопонимание уже с ними.
Насладиться мелодикой речи коренных народов и выучить пару-тройку фраз лингвисты-любители смогут в игровом формате. Краеведческий книжный квест «Многоязычный мир Приамурья» (6+) поможет научиться говорить так просто и искренне, как получается у детей: «Давай дружить!» на языках нанайцев, нивхов, удэгейцев, ульчей, орочей, эвенов, негидальцев и эвенков.
Дополнит эффект музыка, которая будет звучать на всех площадках от начала и до самого конца «Библионочи-2026» в Хабаровске.