Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане готовятся к купальному сезону: проверят водоемы

В Биробиджане обновят запрещающие знаки у водоемов.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Биробиджана прошло совещание по подготовке к купальному сезону 2026 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, купальный сезон официально начнется 1 июня. Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин поручил до его начала провести инвентаризацию знаков-аншлагов «Купаться запрещено!» на всех городских водоемах. При необходимости объекты будут обновлены.

В течение купального периода в городе будут работать спасательные посты на территории парка культуры и отдыха и возле карьера «Лесной» по улице Шалаева. На совещании также обсудили усиление профилактической работы в образовательных учреждениях и местах массового пребывания людей. Запланированы совместные рейдовые мероприятия по городским водоемам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru