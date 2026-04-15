В Биробиджане готовятся к купальному сезону: проверят водоемы

В мэрии Биробиджана прошло совещание по подготовке к купальному сезону 2026 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, купальный сезон официально начнется 1 июня. Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин поручил до его начала провести инвентаризацию знаков-аншлагов «Купаться запрещено!» на всех городских водоемах. При необходимости объекты будут обновлены.
В течение купального периода в городе будут работать спасательные посты на территории парка культуры и отдыха и возле карьера «Лесной» по улице Шалаева. На совещании также обсудили усиление профилактической работы в образовательных учреждениях и местах массового пребывания людей. Запланированы совместные рейдовые мероприятия по городским водоемам.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru